Обучение для бухгалтеров

🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!

Начните весну с правильным настроем: покупайте курсы повышения квалификации со скидкой.
31 7

Дорогие читательницы, до прекрасного праздника 8 Марта остаются считанные дни, поэтому мы спешим вас поздравить и сделать приятный сюрприз! Пока мужчины выбирают букеты из тюльпанов и мимоз, мы предлагаем вам выбрать один из наших курсов и купить его по выгодной цене.

🌷Сделайте себе приятный подарок! Развивайтесь и становитесь лучше этой весной!

Перейти в каталог курсов

1. Главный бухгалтер на УСН

Весна — лучшее время для роста, в том числе карьерного! Повысьте квалификацию — улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора — получите оригинал диплома по почте.

Цена: 7600 вместо 28 600 рублей. Скидка 73%. Записаться.

2. Кадровик с нуля

Научитесь вести кадровый учет по правилам 2024 года: увольнять и принимать сотрудников, вести воинский учет, оформлять все виды рабочего времени, отпусков, пособий, работать в 1С: ЗУП.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена: 7300 вместо 32 890 рублей. Скидка 69%. Записаться.

3. Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах

Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Настраивать и вести управленческий учет: формировать бюджет, отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Анализировать финансовую отчетность.

Получите удостоверение о повышении квалификации на 140 акад. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО.

Цена: 7300 вместо 24 200 рублей. Скидка 69%. Записаться.

4. Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:
практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях, актуальные знания по изменениям 2024 года, экспертную поддержку.
Сможете сдать годовую и квартальную отчетность без ошибок и штрафов!

Получите удостоверение о повышении квалификации на 120 акад. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО.

Цена: 5900 вместо 28 600 рублей. Скидка 79%. Записаться.

Все курсы со скидкой смотрите в нашем каталоге.

Перейти в каталог курсов

Доступное образование на «Клерке» — спасение для бухгалтера в вечно меняющихся правилах!

Начать дискуссию

Отчетность в СФР

Если в ЕФС-1 вы ошиблись в ФИО и СНИЛС сотрудника, отчет надо пересдать

Если вы сдали раздел 1 ЕФС-1 о кадровых мероприятиях, стаже или зарплате и допустили там ошибку в персональных данных сотрудника, то этот отчет у вас просто не примут.

15

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества

Как не получить штраф 250 000 рублей после 01.04.2024? Как не потерять медицинскую или фармацевтическую лицензию после 01.04.2024?

Бесплатный вебинар! ЕГИСЗ и новая обязанность регистрации до 01.04.2024 в реестрах ФРМР и ФРМО: медицинских и фармацевтических организаций, работников и имущества
11
Логотип Dbrain
Dbrain
Первичные документы

5 ошибок при работе с первичными документами

Мы знаем, что вы умнички и не допускаете таких ошибок. Это материал для ваших коллег и помощников. Не забудьте с ними поделиться

5 ошибок при работе с первичными документами
38

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Фиксированные взносы ИП

У 1-процентных взносов ИП есть максимальный размер

Каким бы высоким ни был доход ИП, он не должен платить взносы 1% свыше максимальной величины. На 2023 год максимум – 257 061 руб.

88
Обучение для бухгалтеров

🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!

Начните весну с правильным настроем: покупайте курсы повышения квалификации со скидкой.

31
Налоги, взносы, пошлины

За 2023 год ФНС собрала налогов более чем на 36 трлн рублей

Консолидированный бюджет за 2023 год получил на 7,7% больше, чем в 2022 году. На фоне эмбарго и падения цен на нефть поступления от НДПИ упали на 11,1%.

2
98

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовое право

Каждый 10-й работающий продлит отдых на 8 Марта отпусками и отгулами

Такой вывод показал социологический опрос одного из сервисов поиска работы, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов России.

56
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление финансами

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах

Достижение стратегических целей почти в любой компании невозможно без капитальных расходов (CAPEX). Такие затраты обеспечивают конкурентоспособность и развитие предприятия. В этой статье рассказываем, какие особенности и нюансы есть у CAPEX, а также как анализировать капитальные расходы.

CAPEX: всё, что нужно знать собственнику о капитальных расходах
28
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркировка товаров

Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024

С 1 апреля 2024 года розница должна соблюдать разрешительный режим работы онлайн-кассы. Это касается продавцов табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Если не обновить кассу, торговля прервется — продать товар будет невозможно. Расскажем на вебинаре, что и как делать, чтобы не прекратить торговлю и не попасть на штрафы.

Не пропустите изменения в маркировке: старт с 1 апреля 2024
69
Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Как номинальному директору защититься от субсидиарки? Можно ли в этой ситуации выйти сухим из воды

Часто сталкиваюсь в работе с ситуациями, когда пытаются привлечь к субсидиарной ответственности директора, который номинально выполнял функции руководителя.

2
49
Амортизация основных средств

На имущество дешевле 100 тыс. рублей не начисляют амортизацию в налоговом учете

К расходам по налогу на прибыль относится в том числе амортизация.

94
Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Менеджмент

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок

Ошибки практически являются нормой для каждого человека. Но в каждом случае уровень последствий сильно отличается. Иногда они скорее позитивные, но в большей части случаев приходится сталкиваться с неприятными последствиями.

Градации ошибок проектного менеджмента. Классификации и классы ошибок
16

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоговые проверки

ФНС освобождена от обязанности начислять проценты на сумму излишне взысканных налогов

Суть дела: в результате проведенной проверки организации были применены дополнительные начисления в виде недоимки, пеней и штрафов, частично взысканных налоговым органом, так как сама организация не оплатила указанные суммы во время недоимки, штрафов и пеней.

59
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

Эксперты из РБК поделились своими мыслями по лучшим облигациям, которые можно добавить в свой портфель весной 2024 года. В подборку попали надёжные эмитенты с кредитным рейтингом не ниже A- и доходностью YTM выше 16%. Все выпуски достаточно короткие, есть и менее года, максимум 2,5 года.

Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
1
33
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Документальное подтверждение хозяйственных операций: ключ к налоговым вычетам

Для применения вычета по НДС и учета затрат в расходы, снижающие налогооблагаемый доход, необходимо, чтобы налогоплательщик предоставил документы, подтверждающие проведение реальных хозяйственных операций, в соответствии с установленными требованиями.

44
НДС

Бухгалтеров вынуждают отслеживать судьбу выданных контрагентам счетов-фактур на авансы

Налоговики активно выявляют разрывы по НДС по авансовым счетам-фактурам. Претензии идут к продавцу, который правомерно заявил у себя вычет, и к покупателю, который в общем-то тоже, как он считает, правомерно не восстановил у себя НДС.

188
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
281
Ведение бизнеса

10 апреля состоится финал национальной премии «Бизнес-Успех»

Больше 2 тысяч предпринимателей со всей России и из стран СНГ будут бороться за звание лучших в своих категориях.

39

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Отчетность в СФР

К апрелю СФР обещает отразить на ИЛС стаж за 2023 год

Сейчас на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) работающих россиян за 2023 год отражены пенсионные баллы, но не отражен стаж. Люди беспокоятся.

6
200

Интересные материалы

НДФЛ

За беспроцентный заем от работодателя надо платить НДФЛ

Материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если заем выдал работодатель. Но если это заем на покупку жилья, налога может не быть.

280