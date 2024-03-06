🌸 Кибер-весна на «Клерке»: забирайте курсы повышения квалификации по лучшим ценам марта!

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Весна — лучшее время для роста, в том числе карьерного! Повысьте квалификацию — улучшите свои знания в работе с организациями на упрощенке и займите заслуженную должность главного бухгалтера. На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

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Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Настраивать и вести управленческий учет: формировать бюджет, отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Анализировать финансовую отчетность.

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Сможете сдать годовую и квартальную отчетность без ошибок и штрафов!

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