БРИКС создаст свою независимую платежную систему

В БРИКС планируют найти пути экономического сотрудничества внутри альянса, чтобы санкции Запада не могли препятствовать проведению платежей.

Участники БРИКС хотят создать собственную платежную систему валют и блокчейна. Главная задача на 2024 год — повысить роль объединения в международной валютно-финансовой системе.

Большинство стран, которые входят в этот альянс, поддерживают отказ от американского доллара и собираются перейти на расчеты в национальных валютах.

Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн, — рассказал ТАСС помощник президента Юрий Ушаков.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.

В начале года Владимир Путин сообщил, что около 30 стран хотели бы присоединиться к альянсу.