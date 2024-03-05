⚡️Итоги дня: Сбер собрался в гости к клиентам, Кустурица хочет снимать кино в России, а Китай впервые отпразднует Масленицу

Собрали интересные новости за 5 марта в кратком дайджесте:
Сотрудники Сбера начали ездить на дом для установки приложения банка на iPhone.
Средняя продолжительность рабочего дня выросла до рекордных 7,17 часа. Это максимум за 19 лет.
Отечественные программисты разработали операционную систему для пожилых людей. Софт автоматически подстраивается под уровень компьютерной грамотности человека и дает подсказки во время использования.
Основатель Amazon Джефф Безос обогнал Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира.
Чемпионат Франции по футболу может сменить название на McDonald's Лига 1. В следующем сезоне новым спонсором турнира может стать сеть ресторанов быстрого питания.
Эмир Кустурица хочет снять в России фильм по произведениям Достоевского. Режиссер объединит романы «Преступление и наказание» и «Идиот».
В Пекинском выставочном центре 15 марта впервые отпразднуют Масленицу по-русски, а через два дня проводы зимы пройдут в центральной части Китая.
Apple выпустила новые браслеты для Apple Watch и чехлы для iPhone.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии2
McDonald's Лига у меня смешанные чувства))) При слове Макдональдс сразу перед глазами "жертва фастфуда", а тут футболисты...
Да и Франция с Маком небольшой гастрономический диссонанс вызывает