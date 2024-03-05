⚡️Итоги дня: Сбер собрался в гости к клиентам, Кустурица хочет снимать кино в России, а Китай впервые отпразднует Масленицу

Декларация по УСН для ООО за 2023 год: как заполнить, когда сдавать в 2024 году

В 2023 году налогоплательщики перешли на расчеты с бюджетом посредством ЕНП (единым налоговым платежом). По этой причине изменилась форма декларации по УСН. Расскажем, когда и как должны подготовить декларацию за 2023 год ООО, которые работают на упрощенке.