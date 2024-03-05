В соцсетях обсуждают, что не возможно прорваться в личный кабинет налогоплательщика

О невозможности попасть в ЛК, в частности, сообщают подписчики Telegram-чата ФНС.
Попытки входа через разные браузеры заканчиваются фиаско.
ФНС выдает сообщение, что авторизация через Госуслуги временно не работает.
График сбоев по данным DownRadar:
Пользователи, которым удалось попасть в ЛК, пишут, что при попытке отправить декларацию 3-НДФЛ на вычеты происходит технический сбой.
А у вас были проблемы со входом в ЛК и совершением каких-то действий в этом сервисе?
Комментарии4
Ворваться? Неспокойные какие-то люди
Туда надо штурмом, с бомбардировками жалобами
Авторизация через ЕСИА ещё с четверга, если не раньше, отпадала с переменным успехом. В декларационную кампанию самое время подорабатывать кабинет 🤓
В кабинет вошла. Но 3-ндфл заполнить корректно невозможно. Какую то чушь выдает на заключительном шаге.