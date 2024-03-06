Первый клиент «Точки» получил компенсацию после отзыва лицензии у банка «Киви»

АО «Точка» перечислило клиенту больше 7,5 млн рублей, которые не покрывались страховыми выплатами от Агентства по страхованию вкладов.

Сейчас нам важно «обкатать» процедуру и сделать все юридически корректно в рамках закона и процедур АСВ. Первый клиент сегодня уже получил деньги. Думаю, после 30-50 сделок мы сможем спрогнозировать срок, в течение которого произведем все выплаты. Хотим управиться за месяц, но более конкретные сроки сможем озвучить позже, — сказал СЕО «Точки» Андрей Завадских.

В ближайшее время клиенты «Точки» начнут получать договоры, по которым компания выкупит у них права требования к «Киви». Все риски невыплат по обязательствам «Точка» берет на себя.