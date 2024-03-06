Модульбанк запустил прием оплаты по электронным сертификатам

Сертификат работает как обычная банковская карта, но платить ею можно только за определенный вид товаров или услуг.

Модульбанк добавил в Модулькассу возможность принимать к оплате электронные сертификаты. Банк поможет предпринимателям подключить свой магазин к приему сертификатов и настроить Модулькассу для нового способа оплаты.

“Электронный сертификат — это новый способ получения государственных льгот. Раньше льготники получали некоторые товары от государства — например, средства реабилитации, или денежное пособие. Теперь государство выдаёт электронные сертификаты, привязанные к карте “МИР”. Сертификат работает как обычная банковская карта, но платить ею можно только за определенный вид товаров или услуг”, – поясняет Дмитрий Аристов, советник председателя правления Модульбанка, генеральный директор Модулькассы.

Электронный сертификат экономит время, за ним не нужно ходить в государственные учреждения. Сертификаты дают прозрачность и контроль за использованием льгот и обеспечивают безопасность и конфиденциальность данных, поскольку только владелец сертификата может его использовать.

Перечень товаров и услуг, которые можно купить по сертификатам, доступен по ссылке. Все ИП и ООО, которые продают товары или оказывают услуги из этого перечня, могут принимать к оплате электронные сертификаты. Но для этого им надо зарегистрироваться в соответствующих государственных системах.