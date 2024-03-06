🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

Соцфонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина, следует из статистики Социального фонда России и Росстата.

Эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей, объясняют эксперты. И в будущем часть из них не сможет претендовать на пенсию.

Социальный фонд России получает социальные взносы от 59 млн человек, говорит отчет ведомства за 2022 год (данные за 2023-й пока недоступны). Самозанятыми числятся еще 4 млн, говорит документ. А официально безработными за тот же период — чуть более полумиллиона человек.

Все они теряют трудовой стаж и в итоге могут лишиться и минимальной пенсии, рассказал телеканалу RTVI доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.