🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

Эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей, объясняют эксперты. И в будущем часть из них не сможет претендовать на пенсию.
Социальный фонд России получает социальные взносы от 59 млн человек, говорит отчет ведомства за 2022 год (данные за 2023-й пока недоступны). Самозанятыми числятся еще 4 млн, говорит документ. А официально безработными за тот же период — чуть более полумиллиона человек.
Все они теряют трудовой стаж и в итоге могут лишиться и минимальной пенсии, рассказал телеканалу RTVI доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.
Комментарии12
P.S. Бедные неплатящие взносы люди… как же им тяжело придётся без государственной пенсии! Ммм, наверное также тяжело, как и всем нам, у кого в будущем этой пенсии не будет
Вот именно! Достали уже своей морковкой перед носом в виде пенсии
Социальную пенсию собираются отменять?
Доцент... а, доцент... Доцент-доцент....
Вообще-то у нас пенсию получают ВСЕ. и даже те, у которых нет ни одного дня трудового стажа!
И что самое интересное в этой схеме: получают почти столько же , как и имеющие официальный стаж лет под 50 с хорошей зарплатой!
С единственной лишь разницей, что у одних пенсия называется трудовой, а у других - сексуальной. А разницей в 500-1000 рублей в этом случае можно и пренебречь.
сексуальная пенсия рано или поздно у всех наступит
главное - дожить! Не у всех получается
Еще неизвестно, кому дальше больше повезет: дожившим до пенсии или не дожившим до нее.