Страховые взносы

🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

Соцфонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина, следует из статистики Социального фонда России и Росстата.

Эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей, объясняют эксперты. И в будущем часть из них не сможет претендовать на пенсию.

Социальный фонд России получает социальные взносы от 59 млн человек, говорит отчет ведомства за 2022 год (данные за 2023-й пока недоступны). Самозанятыми числятся еще 4 млн, говорит документ. А официально безработными за тот же период — чуть более полумиллиона человек.

Все они теряют трудовой стаж и в итоге могут лишиться и минимальной пенсии, рассказал телеканалу RTVI доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

Комментарии

12
  • happy@
    Бухгалтер

    P.S. Бедные неплатящие взносы люди… как же им тяжело придётся без государственной пенсии! Ммм, наверное также тяжело, как и всем нам, у кого в будущем этой пенсии не будет

  • Ирина

    Все они теряют трудовой стаж и в итоге могут лишиться и минимальной пенсии, рассказал телеканалу RTVI доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

    Социальную пенсию собираются отменять?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    И в будущем часть из них не сможет претендовать на пенсию.

    теряют трудовой стаж и в итоге могут лишиться и минимальной пенсии, рассказал телеканалу RTVI доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

    Доцент... а, доцент... Доцент-доцент....

    Вообще-то у нас пенсию получают ВСЕ. и даже те, у которых нет ни одного дня трудового стажа!

    И что самое интересное в этой схеме: получают почти столько же , как и имеющие официальный стаж лет под 50 с хорошей зарплатой!

    С единственной лишь разницей, что у одних пенсия называется трудовой, а у других - сексуальной. А разницей в 500-1000 рублей в этом случае можно и пренебречь.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        сексуальная пенсия рано или поздно у всех наступит

        главное - дожить! Не у всех получается

        • VadimBA

          главное - дожить! Не у всех получается

          Еще неизвестно, кому дальше больше повезет: дожившим до пенсии или не дожившим до нее.

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