Бизнес в 34 регионах заключил соглашения о сдерживании цен на продукты

Продавцы и производители обязались помочь государству стабилизировать цены на продукты питания и на социально значимые товары. Они ограничат наценку в 34 регионах.

Больше 2,2 тыс. производителей и продавцов в 34 регионах страны подписали соглашение и обязались стабилизировать цены на продукты питания. Об этом сказал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на заседании Совета Федерации.

ФАС подготовила постановление, которое позволит регионам быстро заключать с бизнесом в сфере торговли соглашения о сдерживании цен и об ограничении торговых наценок на социально значимые товары.

Такие договоренности относятся к инструментам мягкого регулирования цен.