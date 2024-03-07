Как в бухотчетности отразить исправление ошибок прошлого года

Если компания 01.01.2023 внесла в учет исправления за 2022 год и сдала уточненную бухотчетность за 2022 год, то в балансе и прочих формах бухотчетности за 2023 год в столбце для 2022 года будут данные из уточненных отчетов, а не из первичных.

Это касается в том числе и отчета об изменении капитала.

Такое разъяснение в сервисе «Клерк.Консультации» дала эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, аттестованный аудитор, кандидат экономических наук Анна Тетерлева.

Компания должна отразить такие данные за 2023 год на 31.12.2023 — какие они были фактически по данным бухучета.

При этом при заполнении данных за 2023 год необходимо исключить проводки (изменения в связи с исправлением ошибок за 2022 г.), которые были отражены в базе 01.01.2023.

Сопоставимые данные за 2022 год необходимо отразить, как это было показано в уже уточненной бухотчетности за 2022 год.

В отчете об изменениях капитала обязательно надо заполнить третью страницу – раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок».

Здесь надо отразить величину капитала, нераспределенной прибыли, которые были до корректировок (строки 3400, 3401), затем показать величину капитала и нераспределенной прибыли, которые были уже после корректировок — в строках 3500, 3501.

Строки 3420 и 3421 – корректировки капитала в связи с исправлением ошибок. Здесь и необходимо внести влияние корректировок на величину капитала и на нераспределенную прибыль.