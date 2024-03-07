Для зависимого от погоды бизнеса Яндекс запустил личный кабинет с нейросетями

Нейросети в новой версии Яндекс Погоды для бизнеса предскажут динамику погодных показателей для погодозависимых отраслей бизнеса.

Новая версия личного кабинета поможет компаниям любого размера эффективней планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в виде API или погодного дашборда, который позволяет контролировать погодные данные по более чем 150 параметрам и нескольким локациям одновременно.

Бизнес также сможет получить в сервисе доступ:

к сезонному прогнозу на полгода;

API с погодными данными за ближайшие 30 дней;

ежечасным историческим данным о погоде на территории России с 1950 года;

индивидуальному отраслевому решению от аналитиков и метеорологов.

Яндекс Погода сообщает, что для бизнеса использует собственную технологию «Метеум». Она сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения, анализирует данные 5 независимых метеорологических моделей и учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей.

Информация о погоде в любой точке России с интервалом в 1 час пригодится для анализа более сотни разных бизнес-сценариев, в том числе и созданных самостоятельно.

Инструмент можно интегрировать в собственную CRM или аналитическую систему.

Ретейлерам данные помогут отслеживать, например, какая продолжительность осадков повышает спрос на доставку.

Руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин пояснил:

В личном кабинете Яндекс Погоды для бизнеса есть множество инструментов, которые помогают компаниям планировать различные виды работ и оптимизировать процессы. Один из них — сезонный прогноз на полгода вперёд. Например, предприятиям в Москве для планирования поставок в 2024 году пригодится информация о том, насколько долго в столице будет привычная для летнего сезона среднемесячная температура воздуха. В мае этого года она достигнет 13,3 °С, в июне — 17,3 °С, в июле — 19,9 °С. Однако осадков выпадет больше, чем в 2023 году: в мае — почти в 2,5 раза, в июне — в 1,7 раза. Сельхозкомпаниям в Южном федеральном округе полезно знать, что предстоящее лето будет более засушливым, чем в прошлом году. В частности, в Ростовской области и Краснодарском крае осадков может стать меньше на 16–24%. — озадачил Ганьшин.

Профессиональная версия Яндекс Погоды уже используется в собственных сервисах компании (например, в Яндекс Маршрутизации). Её применяют в ритейле, энергетике, логистике, сельском хозяйстве и страховании.