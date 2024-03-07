Турецкий банк Ziraat начал массово запрашивать у россиян ИНН

Ещё один турецкий банк проявляет особое внимание у клиентам из России — Ziraat. Он начал массово запрашивать у россиян ИНН. Ранее Denizbank разослал запрос документов, подтверждающих право клиентов из РФ на проживание в Турции.

Актуальный номер ИНН нужен банку, чтобы подтвердить налоговое резидентство другой страны. Сообщить его можно через мобильный банк Ziraat или в филиалах. — пишет Коммерсант.

В отдельной зоне риска — традиционно клиенты, которые используют карты как «прокладку» для денежных переводов.

Стандартно при открытии счетов нерезидентам турецкие банки запрашивали местный ИНН, который можно мгновенно получить в налоговой по прибытии. Российский же номер требовали не у всех — в зависимости от наличия ВНЖ. И даже в разных отделениях процесс и набор документов мог отличаться.