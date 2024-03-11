За рождение ребенка хотят снижать ставку по семейной ипотеке

ДОМ.РФ предложил снижать процентную ставку по льготным кредитам на покупку жилья, если у семьи появились дети.

Банки хотят снижать ставку по семейной ипотеке при рождении детей. После рождения второго ребенка ее хотят уменьшать на 1 процентный пункт (до 5%), а после появления на свет третьего — на 2 п.п (до 4%). Такую идею озвучили в корпорации ДОМ.РФ.

Идею связать ставку по льготному жилищному кредиту с количеством детей будут изучать Минфин и Центробанк, пишут «Известия».

Новые условия будут действовать только для тех, кто оформляет новые займы по государственной программе. Так, семьи смогут приобрести просторное жилье на льготных условиях.

Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых семьям с двумя и более детьми, если первый ребенок родился до 2018 года. Или родителям с единственным ребенком, который появился на свет с 2018 по 2023 год.