📅Что и когда сдавать бухгалтеру в марте: крайние сроки

Календарь на март со сроками сдачи отчётности выглядит так. Смотрите, чтобы ничего не упустить.
20 марта (среда)
Декларация по косвенным налогам за февраль — при импорте продукции из стран ЕАЭС.
25 марта (понедельник)
Декларация по УСН для компаний за 2023 год.
Декларация по ЕСХН за 2023 год.
Перссведения о физлицах за февраль.
Уведомление о страховых взносах за февраль.
Уведомление об НДФЛ, который удержан с 1 по 22 марта.
Декларация по налогу на прибыль за 2023 год.
Декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2024 (если налог платите на фактическую прибыль каждый месяц).
Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль.
Декларация по НДПИ за февраль.
Подраздел 1.1 разд. 1 отчёта ЕФС-1 за февраль.
Декларация по акцизам за декабрь 2023, февраль 2024.
Раздел 1.3 ЕФС-1 за февраль.
28 марта (четверг)
Извещение об уплате аванса по акцизу за март 2024 г.
Как видно, все крайние сроки по отчётам попадают на рабочие будни дни, поэтому переносов нет.
И 1 апреля (понедельник) — последний день сдачи годовой бухотчетности.
Разберитесь в сроках и порядке сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей. Обучение уже началось 1 марта, присоединяйтесь!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка до 87%! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию