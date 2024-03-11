📅Что и когда сдавать бухгалтеру в марте: крайние сроки

Календарь на март со сроками сдачи отчётности выглядит так. Смотрите, чтобы ничего не упустить.

20 марта (среда)

Декларация по косвенным налогам за февраль — при импорте продукции из стран ЕАЭС.

25 марта (понедельник)

Декларация по акцизам за декабрь 2023, февраль 2024.

Декларация по НДПИ за февраль.

Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль.

Декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2024 (если налог платите на фактическую прибыль каждый месяц).

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год.

Уведомление об НДФЛ, который удержан с 1 по 22 марта.

Уведомление о страховых взносах за февраль.

Перссведения о физлицах за февраль.

Декларация по ЕСХН за 2023 год.

Декларация по УСН для компаний за 2023 год.

28 марта (четверг)

Извещение об уплате аванса по акцизу за март 2024 г.

Как видно, все крайние сроки по отчётам попадают на рабочие будни дни, поэтому переносов нет.

И 1 апреля (понедельник) — последний день сдачи годовой бухотчетности.

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