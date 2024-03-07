Минпромторг может поддержать продажу цветов в экологичной упаковке

Производителей и продавцов цветов, которые используют в упаковке букетов экологичные и перерабатываемые материалы, могут поддержать на госуровне. Об этом попросил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Он направил предложение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Ближе к 8 Марта растет спрос на покупку букетов. Большинство продавцов упаковывают цветы в полиэтиленовую пленку, которая плохо перерабатывается и наносит значительный ущерб окружающей среде.
Чтобы это исправить, нужно поддержать тех, кто использует экологичные материалы. Об этом упоминает RT со ссылкой на обращение к Денису Мантурову.
Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, плёнок и иных сопутствующих материалов в данной сфере, — сказано в письме.
Новая мера поддержки позволит сократить расходы на переработку сложных и опасных материалов.
Комментарии2
а то ж у нас в стране переработка прям расцветает и у экологии одна проблема осталась - упаковка цветов
я не понял : а почему так отдельно выделена упаковка конкретно цветов?
Неужели реально больше всего упаковки используется именно на цветы?
с тем же хлебушком не пробовали сравнить? На него упаковку не надо?....