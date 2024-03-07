Минпромторг может поддержать продажу цветов в экологичной упаковке

Цветочному бизнесу окажут господдержку, если производители и продавцы будут упаковывать букеты в экологичные материалы. Это снизит расходы на переработку полиэтилена.

Производителей и продавцов цветов, которые используют в упаковке букетов экологичные и перерабатываемые материалы, могут поддержать на госуровне. Об этом попросил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Он направил предложение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Ближе к 8 Марта растет спрос на покупку букетов. Большинство продавцов упаковывают цветы в полиэтиленовую пленку, которая плохо перерабатывается и наносит значительный ущерб окружающей среде.

Чтобы это исправить, нужно поддержать тех, кто использует экологичные материалы. Об этом упоминает RT со ссылкой на обращение к Денису Мантурову.

Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении дополнительных экономических стимулов для производителей и продавцов биоразлагаемых упаковок, плёнок и иных сопутствующих материалов в данной сфере, — сказано в письме.

Новая мера поддержки позволит сократить расходы на переработку сложных и опасных материалов.