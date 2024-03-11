Теперь на «Клерке» стало еще проще сохранять и просматривать любые избранные статьи, новости, мероприятия и вакансии

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Платёжная обязаловка подступается к ретейлу.
Добавили избранное на панель быстрого доступа.
От имени маркетплейсов мошенники предлагают пользователям купить сертификаты и заказать доставку цветов. Покупатели рискуют остаться без денег и подарков.
Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.
Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.
С 1 января 2024 года в НК расширили перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Это значит, что ранее безопасные сделки могут попасть под налоговый контроль.
Клиенты банков могут снимать с валютного счета не больше 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?
Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.
Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.
Середина весны — прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. Некоторые курорты только начали принимать туристов или ждут наступления сезона дождей, поэтому людей минимально и цены остаются на доступном уровне.
По общему правилу женщины имеют право получать страховую пенсию в 58 лет, но длительный стаж позволяет уйти на отдых на 2 года раньше.
В этой публикации мы расскажем о том, что нужно сделать в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и 1С:ЗУП ред. 3.1 для расчета НДФЛ с материальной выгоды.
На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить 2 билета по цене одного и сделать полезный подарок своим коллегам!
Всего через три дня наши квартиры превратятся в цветочные магазины. Хотя каких-то правил относительно цветов, которые нужно дарить на 8 марта, нет, мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Провели опрос и узнали, что хотели бы девушки получить в подарок.
Цветочному бизнесу окажут господдержку, если производители и продавцы будут упаковывать букеты в экологичные материалы. Это снизит расходы на переработку полиэтилена.
Если компания владеет дорогим легковым авто, срок его полезного использования и применение коэффициентов амортизации, в т. ч. понижающих, определяют отдельно по ФСБУ 6/2020 и НК. А для транспортного налога — свой нюанс.
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