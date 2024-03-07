ЦБ в этом году хочет обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями

По аналогии с тем, как это сейчас работает для карт «МИР». «Освобождение» получат продавцы с годовой выручкой до 5 млн рублей.

Сроки жесткие: первый дедлайн 1 октября 2024. С этого дня продавцы и агрегаторы информации с выручкой более 30 млн рублей за предшествующий календарный год должны будут принимать СБП. А с 1 октября 2026 — цифровыми рублями.

У продавцов с выручкой от 20 млн рублей за предшествующий год оба дедлайна на год позже: 1 октября 2025 и 2027 соответственно. Об этом поведал источник Интерфакса.

У банковского эквайринга дела скоро станут совсем плохи. Одна надежда на кешбэки.