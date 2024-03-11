В России создадут три новые особые экономические зоны: в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

Правительство РФ приняло решение о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) - в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"В России продолжается работа по фoрмированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской дeятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для рaзвития экономики проекты на льготных услoвиях", - сообщается на сайте кабмина.

В Саранске и Лямбирском муниципальном районе Мордовии создадут ОЭЗ "Система". Ее резидентами станут не менее шести компаний, которые выпускают стройматериалы, электрооборудование, электронные и оптические изделия, химпродукцию, а также занимаются машиностроении. Суммарный объем инвестиций превысит 33,3 млрд рублей. В ОЭЗ создадут 775 новых рабочих мест.

В Новочеркасске будет создана ОЭЗ "Ростовская". Восемь компаний инвестируют в эту зону 8,6 млрд рублей. Откроется около 790 рабочих мест. В ОЭЗ будут производить прицепную и полуприцепную технику, промышленное холодильное оборудование. Также в Новочеркасске создадут комплекс СПГ, завод по производству оборудования для очистных сооружений, химзавод по выпуску синтетических смол и защитно-декоративных материалов.

В Тверской области откроют особую экономическую зону "Эммаусс". Компании будут производить там полиэтиленовые трубы, бетонные и полимерные конструкции, обрабатывать листовой металл, создавать канатные дороги, а также изготавливать сухие строительные смеси. Одно из предприятий планирует нарастить мощности по выпуску кондитерских изделий. В проекты планируется инвестировать более 17 млрд рублей и открыть около 8,4 тыс. рабочих мест.

С помощью площадок в Бабынинском муниципальном районе расширят границы действующей ОЭЗ в Калужской области. Резиденты планируют запустить три фармпроизводства. Всего планируется инвестировать в их строительство около 17,2 млрд рублей. В перспективе запуск предприятий позволит открыть более двух тыс. рабочих мест.

ОЭЗ "Липецк" расширят за счет включения новой территории в Липецке. На площадке бывшего тракторного завода планируется производить сельскохозяйственные машины и прицепы. Вся необходимая инфраструктура уже есть. Инвесторы готовы вложить 32,4 млрд рублей. В ОЭЗ в перспективе появится около 2,5 тыс. рабочих мест. 

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В России создадут три новые особые экономические зоны: в Мордовии, Ростовской и Тверской областях

Правительство РФ приняло решение о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) - в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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