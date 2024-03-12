Главы регионов будут заключать с бизнесом инвестиционные декларации

В инвестиционных декларациях будут прописаны публичные обязательства региональных властей перед бизнесменами. Депутаты готовят этому документу место в законодательстве.

Депутаты в весеннюю сессию внесут поправки в закон, которые закрепят статус инвестиционной декларации. В документе будут обозначены обязательства глав регионов перед бизнесом.

Чиновники будут гарантировать предпринимателям, что во время инвестиционного проекта условия ведения бизнеса не ухудшатся. Об этом узнали «Известия».

Пока что декларация носит рекомендательный характер, и чиновники могут по-своему интерпретировать гарантии, данные бизнесу.

Законодательные изменения позволят ускорить проекты и укрепить доверие инвесторов. Закрепление статуса декларации станет ключевым моментом в повышении конкурентоспособности в субъектах, — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Также в законе определят полномочия инвестиционных комитетов при досудебных урегулированиях споров. Будут однозначно зафиксированы термины «инвестиционный проект», «инвестиционная политика» и «капиталовложения», поскольку сейчас в документах они трактуются по-разному.