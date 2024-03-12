Минэкономразвития: выручка малого и среднего бизнеса выросла на 40%

По итогам 2023 года выручка малого и среднего бизнеса составила 25,8 трлн рублей. Это самый высокий показатель с 2019 года — за пять лет он вырос на 40%.

Выручка — один из основных финансовых показателей бизнеса, который меняется в зависимости от сезона. В некоторых сферах выручка в сезон возрастает до 80% от среднего значения за год. В целом выручка МСП в России за пять лет выросла на 40%, — написала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова в своем телеграм-канале.

Также она добавила, что перед 8 Марта вырос спрос на цветы, кондитерские изделия, ювелирные украшения, парфюмерию, косметику и другие товары для красоты. Средний чек на букеты с февраля по март 2024 года вырос в среднем на 18%.