Банк «ЮниКредит» повысит минимальную комиссию за валютные переводы

«ЮниКредит банк» со 2 апреля изменит пороговые значения комиссии за валютные переводы. Он начнет удерживать от 200 до 1000 долларов.

Со 2 апреля 2024 года «ЮниКредит банк» повышает минимальные комиссии за переводы в иностранной валюте.

За переводы через интернет-банкинг в иностранной валюте на счет получателя в другом банке «ЮниКредит» удержит 2% от суммы операции. При валютных переводах другими средствами связи комиссия составит 3%. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Минимальная сумма комиссии будет 200 долларов, а максимальная — 1000 долларов.

С 1 мая 2023 года минимальный размер удержаний составлял 120 долларов, а максимальный — 300 долларов.