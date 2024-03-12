Telegram планирует выйти на биржу в США

За что я тебе деньги плачу? Когда работодатель хочет знать, чем занят бухгалтер. 💸«Ночной бухгалтер» №1639

«Клерки» сегодня обсуждают, почему работодатель задает вопрос — а чем, собственно, занят бухгалтер весь рабочий день и просит расписать все задачи. Неужели думает, что главбух весь день пьет чай и смотрит сериалы? А вообще Масленица пришла — можно и правда выпить чаю, и закусить блинчиком, бухгалтеры как раз поделились своими рецептами.