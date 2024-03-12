Telegram планирует выйти на биржу в США

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о планах провести первичное размещение акций (IPO). Листинг планируют на бирже в США.
Перед потенциальным IPO стоимость компании оценили в 30 млрд долларов.
В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram. — сказал Павел Дуров в интервью газете Financial Times.
При этом предприниматель не раскрыл сроки выхода на биржу и площадку для первичного размещения активов. Telegram думает продать часть своих акций постоянным пользователям мессенджера.
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