Правительство создало 5-летнюю программу по борьбе с картелями

С картелями будут бороться цифровыми методами: между ведомствами наладят обмен информацией о случаях ограничения конкуренции и об участниках картельных соглашений.

Премьер-министр Мишустин утвердил пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений.

Программа предусматривает совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, которые способствуют появлению картелей. Между ведомствами будет налажен обмен информацией об участниках картельных сговоров.

В числе основных направлений программы – цифровизация методов выявления картелей, продолжение работы по взысканию в судебном порядке дохода, полученного в результате реализации ограничивающих конкуренцию соглашений, — сказано на сайте кабмина.

Распоряжение правительства объединит усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генпрокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств по борьбе с картелями.