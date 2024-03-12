❗ Изменят бланк для упрощенного исключения компании из ЕГРЮЛ

Процедуру упрощенного исключения из ЕГРЮЛ можно остановить. Для этого надо подать заявление, но нет его утвержденной формы. Она будет.

На федеральном портале опубликован проект с новой формой № Р19001.

Если учредители приняли решение ликвидировать компанию, подали заявление по форме № Р19001, а потом передумали, то начавшийся процесс можно остановить, подав новое заявление такой же формы, но на отмену.

Пока можно использовать форму заявления, которое заполняют через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям: