❗ Изменят бланк для упрощенного исключения компании из ЕГРЮЛ

На федеральном портале опубликован проект с новой формой № Р19001.
Если учредители приняли решение ликвидировать компанию, подали заявление по форме № Р19001, а потом передумали, то начавшийся процесс можно остановить, подав новое заявление такой же формы, но на отмену.
Пока можно использовать форму заявления, которое заполняют через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не платит НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
нет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
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