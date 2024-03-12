Сальдо ЕНС

Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС

Состояние ЕНС можно проверить в личном кабинете. А также можно заказать в ИФНС или в ЛК документы — справки, выписки.
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Их перечень приводит региональное УФНС.

Смотрите список этих документов в нашей таблице.

Бланк

Какая информация в бланке

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (КНД 1120502)

Остаток на ЕНС на начало периода. Поступления и списания (с указанием даты, суммы, КБК, КПП, ОКТМО, срока уплаты), конечное сальдо ЕНС

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525)

Не все операции списания и распределения сумм ЕНП, а лишь итоговые (агрегированные) суммы по каждому налогу в пределах 1 дня

Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС (КНД 1160082)

Данные с детализацией задолженности

Документ позволяет узнать, есть ли задолженность и по каким платежам

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС (КНД 112051)

Подтверждает наличие или отсутствие у него долга по состоянию на конкретную дату

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов пеней штрафов, процентов (КНД 1120101)

Информация о том, исполнены обязательства по налогам или нет

Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (КНД 1160070)

Отражает сумму начисленных налогов, пеней, штрафов и процентов, поступление на ЕНС и распределение в уплату налогов, суммы задолженности и переплаты.

Акт сверки можно запрашивать по всем КБК или в разрезе отдельных налогов.

Документ может быть сформирован за один год, поэтому для получения актов сверки за несколько лет надо делать запросы отдельно за каждый год.

Главный помощник для получения полной информации — личный кабинет. Этот инструмент позволяет увидеть в режиме реального времени актуальную информацию о состоянии сальдо по ЕНС и оперативно реагировать на полученные данные.

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