Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС

Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП (КНД 1160070)

Отражает сумму начисленных налогов, пеней, штрафов и процентов, поступление на ЕНС и распределение в уплату налогов, суммы задолженности и переплаты.

Акт сверки можно запрашивать по всем КБК или в разрезе отдельных налогов.

Документ может быть сформирован за один год, поэтому для получения актов сверки за несколько лет надо делать запросы отдельно за каждый год.