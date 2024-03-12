Присоединиться к участию в программе долгосрочных сбережений будет можно через Госуслуги

Пользователи Госуслуг смогут на портале открыть счет для участия в программе долгосрочных сбережений. Функционал будет доступен летом.

Летом 2024 года все желающие принять участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) смогут открыть счета на портале Госуслуг. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков на V форуме «Просто капитал».

С июля открывать счета по программе долгосрочных сбережений будет возможно через сайт Госуслуг, — сказал Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с января 2024 года. ПДС предполагает софинансирование от государства, налоговые льготы и возможность управлять пенсионными накоплениями.

Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.