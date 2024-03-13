Москва — лидер в Европе по цене каршеринга. Но это относительно

Минута поездки обходится москвичам от 9,5 руб., или $0,1. Хотя в среднем в Европе цена минуты составила $0,24, или около 20 рублей.

Также по по данным «Ведомостей» Москва сохраняет мировое лидерство по объему парка авто, который достиг к февралю 2024 года 34 000 автомобилей. Об этом сообщил представитель департамента транспорта города.

Председатель Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал, что среди европейских городов самый дешевый каршеринг в Москве, если брать в расчет только стоимость минуты.

Если соотносить зарплату и стоимость аренды, каршеринг перестает быть самым дешевым в Европе. И занимает уже 8-ю строчку, а то и ниже. Важно с чем сравнивать. Если брать автомобилиста, то цены растут на обслуживание автомобиля, растет цена топлива, страховки. Все это ложится в цену содержания личного транспорта. И, конечно, если сравнивать расходы на личный авто и автомобиль каршеринга, выгода налицо. И это привлекает новых потребителей, позитивно сказывается на экологию и трафик, ведь личных машин становится меньше. — рассказывает он.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, популярность каршеринга в Москве зависит напрямую от бесплатной парковки.