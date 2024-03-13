Российские МФО в центре крупной утечки персональных данных

Минцифры Казахстана проверяет информацию о клиентах российского «Займера» и «А Деньги». Обе МФО отрицают взломы и утечки: стандартная реакция.
Что внутри баз данных
2+ млн персональных данных клиентов казахстанской МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).
Данные клиентов российских МФО, функционирующих на платформе Robo.finance: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги» (дочка Альфа-Банка).
Набор серьезный и сам по себе, и как дополнение к другим слитым базам финансовых компаний: ФИО, номера телефонов, адреса электронных почт, паспортные данные, адрес, дата и место рождения, ИНН.
Потенциальный размер штрафа ничтожный: до 100 тыс. рублей.
Неудивительно, что количество утечек растёт кратно от года к году. Если даже банки не справляются с защитой — что говорить об МФО, где денег на IT меньше, качество данных не хуже и финансовая грамотность клиентской базы ниже.
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