Российские МФО в центре крупной утечки персональных данных

Базы со сведениями обнаружили в Казахстане. Роскомнадзор сообщает о проверке двух микрофинансовых компаний, не называя их.

Минцифры Казахстана проверяет информацию о клиентах российского «Займера» и «А Деньги». Обе МФО отрицают взломы и утечки: стандартная реакция.

Что внутри баз данных

2+ млн персональных данных клиентов казахстанской МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).

Данные клиентов российских МФО, функционирующих на платформе Robo.finance: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги» (дочка Альфа-Банка).

Набор серьезный и сам по себе, и как дополнение к другим слитым базам финансовых компаний: ФИО, номера телефонов, адреса электронных почт, паспортные данные, адрес, дата и место рождения, ИНН.

Потенциальный размер штрафа ничтожный: до 100 тыс. рублей.

Неудивительно, что количество утечек растёт кратно от года к году. Если даже банки не справляются с защитой — что говорить об МФО, где денег на IT меньше, качество данных не хуже и финансовая грамотность клиентской базы ниже.