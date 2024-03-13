Фиксированные взносы ИП

Утвердят срок для заявления на освобождение от фиксированных взносов

В ряде случаев ИП может не платить фиксированные взносы. Это возможно на время нестраховых периодов (отпуск по уходу за ребенком, уход за пожилым и т. д.). Для этого надо подать заявление. Срок его подачи утвердят. Он будет 3 года.
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Заявление об освобождении от фиксированных взносов можно будет подать в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение от них.

Такую норму включили в законопроект, разработанный Минфином. Этот проект одобрен правительственной комиссией.

Сейчас срок подачи такого заявления в НК не прописан.

Чтобы не платить взносы, ИП должен подать заявление КНД 1150081.

В каких случаях и на каком основании можно не платить фиксированные взносы, смотрите в нашей таблице.

Основание

Период

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 1 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Военная служба по призыву

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 3 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пункт 7 ст. 430 НК РФ;

Пункт 5 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Содержание под стражей необоснованно привлеченных к уголовной ответственности

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 6 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Уход за инвалидом I группы, 80-летним пенсионером

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 7 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Проживание супругов военных в местности, где они не могли работать

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 8 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Проживание за границей супругов дипломатов

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 12 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Пребывание в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время

Пункт 7 ст. 430 НК

Прохождение военной службы по контракту

Пункт 7 ст. 430 НК

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