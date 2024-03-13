Утвердят срок для заявления на освобождение от фиксированных взносов

Заявление об освобождении от фиксированных взносов можно будет подать в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение от них.
Такую норму включили в законопроект, разработанный Минфином. Этот проект одобрен правительственной комиссией.
Сейчас срок подачи такого заявления в НК не прописан.
Чтобы не платить взносы, ИП должен подать заявление КНД 1150081.
В каких случаях и на каком основании можно не платить фиксированные взносы, смотрите в нашей таблице.
Основание
Период
Пункт 1 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Военная служба по призыву
Пункт 3 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пункт 5 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Содержание под стражей необоснованно привлеченных к уголовной ответственности
Пункт 6 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Уход за инвалидом I группы, 80-летним пенсионером
Пункт 7 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Проживание супругов военных в местности, где они не могли работать
Пункт 8 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Проживание за границей супругов дипломатов
Пункт 12 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Пребывание в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время
Прохождение военной службы по контракту
Приостановка статуса адвоката
Начать дискуссию