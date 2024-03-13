Утвердят срок для заявления на освобождение от фиксированных взносов

В ряде случаев ИП может не платить фиксированные взносы. Это возможно на время нестраховых периодов (отпуск по уходу за ребенком, уход за пожилым и т. д.). Для этого надо подать заявление. Срок его подачи утвердят. Он будет 3 года.

Заявление об освобождении от фиксированных взносов можно будет подать в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение от них.

Такую норму включили в законопроект, разработанный Минфином. Этот проект одобрен правительственной комиссией.

Сейчас срок подачи такого заявления в НК не прописан.

Чтобы не платить взносы, ИП должен подать заявление КНД 1150081.

В каких случаях и на каком основании можно не платить фиксированные взносы, смотрите в нашей таблице.