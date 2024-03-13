Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют

Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций

Сейчас при отсутствии движений по счетам и кассе компании могут раз в квартал сдавать единую упрощенную декларацию (вместо деклараций по НДС и налогу на прибыль). Вместо этого надо будет сдать отчет один раз.