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Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют

Минпромторг планирует с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий.

Проект постановления правительства об этом опубликован на сайте проектов НПА.

В список, в частности, вошли:

  • презервативы;

  • шприцы;

  • салфетки, в т. ч. неодноразовые;

  • пробирки;

  • а

    ппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

  • инкубаторы для новорожденных;

  • и

    мплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей;

  • медицинские маски.

С 1 сентября 2023 года в России уже введена обязательная маркировка на ряд медицинских изделий. Значительная часть производителей, импортеров и участников розничного оборота уже имеют необходимый опыт и оборудование.

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