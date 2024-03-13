Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют

Проект постановления правительства об этом опубликован на сайте проектов НПА.
В список, в частности, вошли:
презервативы;
шприцы;
салфетки, в т. ч. неодноразовые;
пробирки;
а
ппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;
инкубаторы для новорожденных;
и
мплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей;
медицинские маски.
С 1 сентября 2023 года в России уже введена обязательная маркировка на ряд медицинских изделий. Значительная часть производителей, импортеров и участников розничного оборота уже имеют необходимый опыт и оборудование.
Комментарии3
а х.... не планируется маркировать?
не за горами. пока с размерами не определились
как двигатель для презерватива?-) И по коду чтоб можно было всю историю отследить: где, когда, с кем....