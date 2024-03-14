Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» и вице-президента компании «Система»

Из санкционного листа удалили 12 человек, среди них есть Аркадий Волож и Сергей Мндоянц.

Евросоюз исключил из санкционного списка 12 человек, в том числе сооснователя IT-компании «Яндекс» Аркадия Воложа и исполнительного вице-президента инвестиционной компании АФК «Система» Сергея Мндоянца.

Также санкции сняли с главы отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

В официальном журнале ЕС сказано, что теперь «упоминания этих лиц удаляются» из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

3 июня 2022 года Аркадий Волож вышел из совета директоров группы компаний «Яндекс» и оставил все руководящие должности. Тогда же он попал в шестой санкционный список Евросоюза, куда внесли больше 60 физических лиц и 18 организаций из России.