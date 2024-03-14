В личном кабинете ФНС можно посмотреть зарубежные счета

Физлицам нужно ежегодно представлять отчет о движении денег по зарубежным счетам. Документ можно сформировать в личном кабинете на сайте налоговой. Там появился раздел с известными ФНС зарубежными счетами.

Теперь в личном кабинете физического лица на сайте ФНС появился раздел с зарубежными счетами. Там можно получить информацию о счетах в иностранных банках и об электронных средствах платежа, информация о которых есть у налоговиков.

У физических лиц появилась возможность с помощью личного кабинета представлять отчет о движении денежных средств и иных финансовых активах по зарубежному счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка по новой форме, — говорится на сайте налоговой.

Также ФНС напомнила, что каждый год до 1 июня физлица должны представить отчет о движении средств по зарубежным счетам.