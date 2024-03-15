Как перейти на ФСБУ 14/2022: проводки

Перейти на применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» можно альтернативным способом по состоянию на 1 января первого года применения этого стандарта, то есть в межотчетный период.

Для этого надо выполнить 3 правила, рассказала спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева.

1. Ликвидационная стоимость

По объектам, которые были и будут НМА, надо установить ликвидационную стоимость (если есть такие основания) и определить оставшийся срок использования. Балансовую стоимость таких объектов НМА корректировать не надо.

Амортизацию после перехода надо начислять исходя из новых параметров.

2. Переквалификация

Объекты, которые будут НМА, но ранее были другими (например, расходами будущих периодов) надо переклассифицировать в НМА.

В качестве первоначальной надо признать балансовую стоимость на момент перехода и определить:

оставшийся срок полезного использования;

способ начисления амортизации;

ликвидационную стоимость (если есть основания).

Амортизацию после перехода также надо начислять исходя из установленных параметров.

3. Списание

Объекты, которые ранее были в НМА, но исходя из ФСБУ 14/2022 не будут НМА, надо списать в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль или переклассифицировать в другой вид активов.

Проводки будут такие: