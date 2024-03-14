Брокер «Тинькофф» создаёт платформу для привлечения инвестиций в российский бизнес

На ней перспективные компании, которые пока не готовы к IPO, смогут привлекать капитал от квалифицированных инвесторов уже начиная со второго квартала.

Брокер «Тинькофф» в ответ на растущий спрос создаёт платформу для привлечения инвестиций в российский бизнес.

Смотрим детали

Pre-IPO будет первым этапом развития решения «Т-венчур».

Следующий этап — менее рискованные инструменты для более широкого круга инвесторов. В том числе, долговые инструменты.

«Т-венчур» разрабатывается полностью в контуре «Тинькофф»: 9 февраля «Тинькофф инвест лаб» была включена в реестр операторов инвестиционных платформ.

Для российского финансового рынка нетипичная модель — когда брокер и инвестплатформа существуют как единое целое. В то же время, решение логичное: у бизнеса появляется «единое окно» для привлечения капитала розничных инвесторов. А частные инвесторы получат возможность вложиться в новые компании через ликвидные инструменты, которые будут обращаться на вторичном рынке.