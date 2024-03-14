Власти будут общаться с бизнесом через Госуслуги

Во второй половине 2024 года цифровую платформу для приема обращений от бизнеса начнут внедрять во всех регионах. Она будет функционировать на базе Госуслуг.

До конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки обращений бизнеса на базе Госуслуг.

Платформу обратной связи будут внедрять во всех регионах со второй половины 2024 года. Об этом узнали «Известия».

В 2023 году Минэк вместе с АНО «Диалог Регионы» запустили пилотный проект по развитию системы обратной связи с бизнесом. Сейчас платформа работает в Мордовии, Якутии, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Тульской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Анохина считает, что запуск платформы для обратной связи выявит не только единичные проблемы отношениях государства и предпринимателей, но и системные.