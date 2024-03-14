В России могут поднять возраст молодежи: когда

Об этом прямо сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в лектории общества «Знание» на выставке «Россия» на ВДНХ.

Генеральный директор ВЦИОМ, он же советник первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Валерий Фёдоров отметил, что понятие «молодежь» с течением лет меняется в зависимости от разных обстоятельств. Его трактовка прежде всего зависит от средней продолжительности жизни в обществе. Если в XIX веке 30-летний человек воспринимался как зрелая личность, то сегодня в Российской Федерации законодательно закреплен молодежный возраст до 35 лет.

По его словам, не исключено, что через некоторое время это планка вновь поднимется: возраст молодежи в России могут повысить в ближайшие 10 лет до 38 лет.

Это будет означать, что страна готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказывают молодым россиянам

На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть года на 3, повысить верхнюю планку, - сказал Федоров.

По его словам, скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России - повысить продолжительность жизни в стране.

Эта планка поднимается не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше.