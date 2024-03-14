Общество

В России могут поднять возраст молодежи: когда

Об этом прямо сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в лектории общества «Знание» на выставке «Россия» на ВДНХ.
130 81

Генеральный директор ВЦИОМ, он же советник первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Валерий Фёдоров отметил, что понятие «молодежь» с течением лет меняется в зависимости от разных обстоятельств. Его трактовка прежде всего зависит от средней продолжительности жизни в обществе. Если в XIX веке 30-летний человек воспринимался как зрелая личность, то сегодня в Российской Федерации законодательно закреплен молодежный возраст до 35 лет.

По его словам, не исключено, что через некоторое время это планка вновь поднимется: возраст молодежи в России могут повысить в ближайшие 10 лет до 38 лет.

Это будет означать, что страна готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказывают молодым россиянам

На мой взгляд, лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы на несколько лет хотя бы, может быть года на 3, повысить верхнюю планку, - сказал Федоров.

По его словам, скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России - повысить продолжительность жизни в стране.

Эта планка поднимается не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше.

Комментарии

7
  • ulyanafitness

    Поднимут молодежный возраст и будет еще одна причина еще раз поднять пенсионный возраст. Молодежный будет до 38, а пенсионный с 83.

  • Ирина

    Ой, как интересно! На примере возраста молодёжи и выхода на пенсию можно будет пояснять математическое понятие "стремится к бесконечности"

Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя продлили еще на 2 года

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя до 31 мая 2026 года.

2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Дмитрий Варкентин
НК РФ

Налоговый процессуальный кодекс: а почему бы и нет

Довольно давно мне пришла в голову мысль, что было бы очень неплохо для всеобщего блага и удобства, если бы появился закон под названием «Налоговый процессуальный кодекс».

3
Воинский учет

Какие проблемы работодателям приносит воинский учет и как их решить

Эксперт по воинскому учету предложила несколько путей решения кадровых проблем, от которых зависят отчеты работодателей в военкомат.

Какие проблемы работодателям приносит воинский учет и как их решить
27

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Воинский учет

Какие формы документов надо использовать для воинского учета

При ведении воинского учета надо использовать актуальные формы документов.

22
Наталия Лукина

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры

Начались выступления первых спикеров на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! О том, как исправить ошибки в уведомлениях, какие изменения произошли в РСВ, что проверять бухгалтерам, отвечающим за воинский учет, какие изменения нас ждут в 2024 году расскажем в нашем репортаже. Следите за обновлениями.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». О чем рассказывают спикеры
4
77
Моё дело
Декларация по налогу на прибыль

Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны

Цель любого бизнеса — получать прибыль, но никто не застрахован от убыточного результата. Рассказываем, как корректно отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год.

Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны
30

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

В России могут поднять возраст молодежи: когда

Об этом прямо сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в лектории общества «Знание» на выставке «Россия» на ВДНХ.

7
130
Елена Балаклицкая
Уведомление по ЕНП

Участники очень внимательно слушают Надежду Самкову, одного из наших топовых спикеров

Надежда рассказала о том, что сейчас происходит с ЕНС и ЕПН, с налогами, с отчетностью. А еще рассказала трешовую историю, как по уведомлению дважды списали 5 млн рублей в уплату НДФЛ.

Участники очень внимательно слушают Надежду Самкову, одного из наших топовых спикеров
27
Налоговая отчетность

🙅 Сдавать налоговую отчетность не обязательно должен именно бухгалтер

Компания может сдавать отчеты через законного или уполномоченного представителя. И это не обязательно должен быть бухгалтер.

2
91
Отчетность в СФР

Когда нужно сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ»: разъяснение эксперта

При переводе сотрудников на дистанционку надо сдавать ЕФС-1 с кодом «ДИСТ». Это касается только переводов (и приемов) с 01.01.2024.

55
Уведомление по ЕНП

Почему появляются расхождения в ЕНП-уведомлениях

Эксперт по налогообложению Надежда Самкова на конференции «Клерка» рассказала, как бухгалтеры могут исправить ошибки в уведомлениях. Важно это делать своевременно!

122
Подотчет, командировки

❗ С марта командированным сотрудникам упростили порядок отчета за электронные авиабилеты

Минтранс совместно с Минфином сняли все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона.

1
167

Разборы законов

1 204
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Фиксированные взносы ИП

Когда ИП нужно заявление о зачете на фиксированные взносы

Уведомление по ЕНП на фиксированные взносы, в том числе на взносы 1% – не нужно. Заявление на зачет – по ситуации.

Когда ИП нужно заявление о зачете на фиксированные взносы
138
УСН

ИП на УСН в ЕНП-уведомлениях на НДФЛ указывает один ОКТМО для всех своих магазинов

Не важно, где находятся магазины ИП. НДФЛ за сотрудников все равно идет в бюджет муниципалитета по месту прописки самого ИП.

37

С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС

Уведомление по ЕНП, которое бухгалтеры формируют в 1С, теперь не формирует проводки по счету 68.90.

С 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС
265
Чеки

От бумажных чеков планируют полностью отказаться

Термобумага, из которой делают кассовые чеки, содержит бисфенол. Это не позволяет перерабатывать документы как макулатуру. Поэтому ведомства хотят полностью перейти на электронные чеки.

8
239
Отпуска

Путешествовать с детьми на ж/д стало дешевле

РЖД ввели скидку 15% для пассажиров с детьми.

99
Клерк
ФСБУ

Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Составили простой порядок действий, который поможет быстро и без проблем начать применять новый стандарт.

Пошаговая инструкция: как перейти на новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
71

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Смотреть выступления и общаться в чате можно онлайн.

🧨«Клерк» начинает IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Подключайтесь!
57

Интересные материалы

Иван Шестак
Ведение бизнеса

Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?

При составлении планов начинающий предприниматель может столкнуться с четырьмя терминами — «планирование», «бюджетирование», «моделирование» и «прогнозирование». По смыслу они близки, но на практике обозначают совершенно разные вещи. Рассказываем, чем отличаются эти понятия и как запомнить разницу между ними.

Планирование, бюджетирование, моделирование, прогнозирование. В чем разница?
22