Когда ИП нужно заявление о зачете на фиксированные взносы

Уведомление по ЕНП на фиксированные взносы, в том числе на взносы 1% – не нужно. Заявление на зачет – по ситуации.

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова.

Для ИП на УСН «доходы» и ПСН заявление о зачете на уплаченные заранее фиксированные взносы не нужно, потому что это никак не повлияет на право уменьшить налог на взносы.

Подать заявление о зачете на «фиксы» имеет смысл для:

ИП на УСН «доходы минус расходы»;

ИП на ЕСХН;

ИП на ОСНО.

Дело в том, что при этих режимах включить в расходы взносы можно только после их уплаты. Если уплатить их досрочно (до установленного НК срока), то зафиксировать факт уплаты поможет заявление о зачете.