Когда ИП нужно заявление о зачете на фиксированные взносы

Об этом на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД Надежда Самкова.
Для ИП на УСН «доходы» и ПСН заявление о зачете на уплаченные заранее фиксированные взносы не нужно, потому что это никак не повлияет на право уменьшить налог на взносы.
Подать заявление о зачете на «фиксы» имеет смысл для:
ИП на УСН «доходы минус расходы»;
ИП на ЕСХН;
ИП на ОСНО.
Дело в том, что при этих режимах включить в расходы взносы можно только после их уплаты. Если уплатить их досрочно (до установленного НК срока), то зафиксировать факт уплаты поможет заявление о зачете.
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