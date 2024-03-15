Не шутка: с 1 апреля подорожает пиво

Согласно письмам компаний, получение которых подтвердили несколько федеральных и региональных сетей, крупнейшие производители пива уведомили ретейлеров о подорожании на 8-15%.
Один из источников сообщил, что ведущие производители пива повышают уровень закупочных цен второй раз за полгода. Повышение — до 15% будет у всех игроков.
Так, пивоваренная компания «Балтика» приняла решение о повышении отпускных цен с 1 апреля 2024 года в среднем на 8%. Корректировка «плановая» вследствие «инфляционных и других объективных процессов в России».
К примеру, поднялись цены на упаковку (бутылка +8%, банка +22%), логистику (+40%). Кроме того, с 1 января 2024 года увеличили акциз на пиво с 25 до 26 рублей за литр, а с 15 января 2024 года завершилось введение обязательной маркировки пива во всех видах потребительской упаковки, а также транспортной упаковки (кеги).
Данным повышением отпускных цен компания компенсирует возросшие затраты только частично, — подчеркивает «Балтика».
Другие крупные производители примерно по тем же причинам тоже запланировали повышение цен.
Комментарии6
Будем меньше пить.
А может лучше и сразу меньше кушоть, зато стройными будем как "козлы" и "козочки"?😂
Неа... Пить меньше не станут.
Вряд ли... Скорее - как в старом анекдоте - дети будут меньше есть...
Что-то мне это напоминает..🤔 А, ЖКХ - это их любимый слоган
Каких других процессов?
Да, не может такого быть.
"Экономика растет – это же факт" (с)