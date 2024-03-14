Шесть ключевых ошибок в бухгалтерской отчетности

Эксперт выступила на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Ошибки такие:

1. Нет взаимоувязки между показателями форм бухотчетности

Проверить взаимоувязку показателей баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и других приложений к бухотчетности можно по контрольным соотношениям, приведенным в письмах ФНС от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ и от 10.03.2020 № ВД-4-1/4134@ (с учетом возможности округления показателей при переводе из рублей в тысячи рублей в диапазоне +/- 4).

2. Нет детализации существенных показателей по статьям отчетности

При этом существенность определяет не только стоимость объекта, но и его важность для деятельности организации.

3. Некорректное (свернутое) раскрытие дебиторской и кредиторской задолженности

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности должна отражаться в активе и пассиве баланса в развернутом виде даже в рамках расчетов с одним контрагентом.

4. Нет реклассификации дебиторской и кредиторской задолженности по сроку погашения

Пересмотр и реклассификацию дебиторской и кредиторской задолженности по сроку погашения (более 12 месяцев / не более 12 месяцев) необходимо проводить на каждую отчетную дату.

5. Нет ретроспективных корректировок отчетности и пояснений при исправлении существенных ошибок прошлых лет

6. Нет пояснений (неполные пояснения) к балансу и отчету о финансовых результатах

Требования к содержанию пояснений приведены в разделе VI ПБУ 4/99. Данные в пояснениях нужно привести как минимум за 2 года — отчетный и предшествующий отчетному (п. 10 ПБУ 4/99).

По рекомендациям по проведению аудита годовой бухотчетности за 2023 год (письмо Минфина от 26.12.2023 № 07-04-09/126152) в 2023 году на деятельность и бухотчетность организаций продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера.

Значительная неопределенность в отношении некоторых событий и условий подлежит обязательному раскрытию в бухотчетности. Примеры таких событий и условий приведены в письмах Минфина от 23.12.2022 № 07-04-09/126779, от 26.12.2023 № 07-04-09/126152.