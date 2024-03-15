Самозанятым разрешат больше зарабатывать

С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.
Дело в том, что цены растут, а значит, растет и оборот самозанятых бизнесменов. Из-за того, что он приближается к лимиту, некоторые плательщики НПД предпочитают уходить в тень.
Лимит доход 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года.
Его предложили увеличить до 3,4 млн рублей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что это снизит количество теневых сделок, увеличит количество самозанятых и налоговых поступлений в бюджет.
Комментарии1
Законопроект есть?
Да – отличная новость, редакция Клерка!
Нет – зачем вы сотрясаете воздух?