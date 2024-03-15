Самозанятым разрешат больше зарабатывать

Максимальный доход самозанятых могут увеличить с 2,4 до 3,4 млн рублей в год.

С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.

Дело в том, что цены растут, а значит, растет и оборот самозанятых бизнесменов. Из-за того, что он приближается к лимиту, некоторые плательщики НПД предпочитают уходить в тень.

Лимит доход 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года.

Его предложили увеличить до 3,4 млн рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что это снизит количество теневых сделок, увеличит количество самозанятых и налоговых поступлений в бюджет.