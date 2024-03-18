Болгария будет выдавать жителям РФ шенгенские визы

Россияне смогут с 1 апреля получить шенгенскую визу через Болгарию. Для этого нужно сдавать биометрию.

С 1 апреля 2024 года Болгария начнет выдавать россиянам вместо национальных виз шенгенские. С 31 марта Болгария частично присоединяется к шенгенской зоне.

Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне, — сказано на сайте Ассоциации туроператоров России.

В Шенгенской зоне можно находиться максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом не имеет значения, был ли турист 90 дней в одном государстве или в нескольких.

После 1 апреля все визы шенгенского типа, которые будут выдавать консульства Болгарии за границей, должны быть согласованы со всеми странами Шенгенской зоны. Насколько долгой окажется эта процедура, пока сложно ответить, — сообщили в посольстве республики Болгария в Москве.

С июля 2023 года региональные визовые центры Болгарии, которые обслуживает провайдер VFS Global, по техническим причинам не принимают заявления с оплатой консульского сбора в размере 80 евро.