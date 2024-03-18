Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

При рождении третьего ребенка семьи продолжат получать 450 000 рублей на выплату жилищного кредита. Выплаты будут делать до конца 2030 года.

Минфин подготовил законопроект, который до конца 2030 года продлит выплаты в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки. Средства предоставляют при рождении третьего ребенка.

Учитывая высокую социальную значимость реализуемой меры государственной поддержки, законопроектом предусматривается продление срока реализации меры государственной поддержки до 31 декабря 2030 года (включительно), — сказано в пояснительной записке на сайте правовых актов.

Многодетные получают выплаты на погашение жилищного кредита с 2019 года.