Ветеранов СВО бесплатно научат вести бизнес

Фонд «Защитники отечества» и Финансовый университет при правительстве организуют бесплатное обучение предпринимательству, доступное ветеранам спецоперации и родственникам погибших бойцов. Об этом сказано на сайте Минфина.

Наше сотрудничество с Финансовым университетом позволит героям СВО и родственникам погибших бойцов получать высшее образование, проходить профессиональную подготовку и переподготовку, бесплатно обучаться предпринимательству, — сказала председатель фонда Анна Цивилева.

Также ректору Финансового университета Станислав Прокофьев сообщил, что участники СВО, которые находятся на лечении, могут уже сейчас проходить онлайн образовательные курсы. Они доступны на платформе университета.