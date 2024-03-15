МТС Банк реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд — одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с любых карт российских банков.
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Пополнение банковских карт, эмитированных в Китае и Таиланде, возможно с карт МТС Банка и карт сторонних банков через мобильное приложение МТС Банка или интернет-банк.

МТС Банк не взимает комиссию за отправление переводов. Минимальная сумма разового перевода составляет 200 рублей, максимальная — 400 000 рублей. В течение суток можно перевести максимум 800 000 рублей, а в течение месяца — до 5 млн рублей.

Как перевести деньги

В главном меню мобильного приложения МТС Банка выбрать раздел «Платежи», в подразделе «Переводы» найти иконку «За рубеж». Далее выбираем «Китай» или «Таиланд», для удобства можно воспользоваться поиском. После этого указать сумму перевода, ввести номер карты и ФИО получателя и осуществить перевод.

«Мы продолжаем последовательно расширять экосистемные сервисы бесшовных денежных переводов за рубеж, — прокомментировал директор департамента развития партнерской сети МТС Банка Михаил Шаракин. — И стремимся создавать максимально комфортный сервис для облегчения финансовых расчетов россиян. Многие граждане сегодня имеют бизнес-интересы в Китае, а поток туристов в Таиланд по итогам 2023 года превысил уровень допандемйиного 2019 года».

МТС Банк активно расширяет сервис денежных переводов в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье. Финтех-решения банка позволяют совершать мгновенные переводы физическим лицам через мобильное приложение МТС Банка в 36 стран по номеру телефона или по номеру карты получателя, а также с выдачей наличных. С полным перечнем стран можно ознакомиться в приложении МТС Банка.

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1

МТС Банк реализовал сервис денежных переводов в Китай и Таиланд

ПАО «МТС-Банк» запустил денежные переводы в Китай и Таиланд — одни из самых популярных направлений Дальнего Зарубежья. Сделать перевод можно с любых карт российских банков.

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