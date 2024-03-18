Почти 50% сборов по ставке НДФЛ 15% заплатили жители Москвы

Бюджет получил 159,4 млрд рублей. Эту сумму налогов в 2023 году заплатили жители страны, которые за год заработали больше 5 млрд рублей. Больше всего повышенная ставка НДФЛ затронула жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края.

В 2023 году в бюджет поступило 159,5 млрд рублей от сборов по повышенной ставке НДФЛ 15%. Больше всего «налог для богатых» заплатили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

НДФЛ по ставке 15% платят те, кто за год заработал больше 5 млн рублей. 49,4% таких поступлений в федеральный бюджет обеспечила Москва, жители которой заплатили повышенный налог в размере 78,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на ФНС.

В прошлом году объем поступлений от повышенного НДФЛ вырос на 7% по сравнению с 2022 годом, когда с богатых жителей страны собрали 149 млрд рублей.

Власти ожидают, что в 2024 году поступления от НДФЛ 15% вырастут до 176 млрд рублей.