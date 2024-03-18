⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Собрали интересные новости за 18 марта в кратком дайджесте:

Робот попытался проголосовать на выборах президента России, но ему отказали из–за отсутствия паспорта гражданина РФ.

Лавина сошла на туристов на Камчатке, двое — под завалом. Группа из 11 студентов отправилась в скитур в районе Красноармейского перевала. С гребня их сбросило сильным ветром, они упали в ложбину, после их накрыло снегом. 9 путешественников выбрались самостоятельно, двух спасатели ищут на снегоходах и вертолетах.

Цены на нефть растут на фоне сокращения поставок и геополитических рисков.

Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.

ФНС раскрыла регионы с наибольшими сборами повышенной ставки НДФЛ . Лидерами по сбору налога с граждан с доходами свыше 5 млн руб. стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Защищать доллар становится все труднее. Агрессивные санкции и обострение партийной борьбы подрывают веру иностранцев в американскую валюту, написал Bloomberg.

В России создадут государственную цифровую платформу, на которой будет храниться конфискованная криптовалюта. Минфин проработает идею и отчитается перед правительственной комиссией по этому вопросу до 1 октября 2024 года.

IT-специалисты стали чаще прибегать к займам «до зарплаты» под 292% годовых. Средняя сумма займа у IT-специалистов составила 7600 руб.

За два месяца 2024 года россияне купили на 20% меньше бананов, чем год назад.

Каждый третий россиянин находится в группе риска по инсульту из-за переработок. Согласно данным ВОЗ, при работе в течение 55 часов или более в неделю риск инсульта повышается примерно на 35%. А сколько работаете в неделю вы?

«Балтика» и «Объединенные пивоварни» повысили цены на пиво на 8-15%. Следом цены планируют повысить и ретейлеры. Сейчас средняя цена за литр пива в России — 160 рублей.

В Москве мужчина потерял конверт с валютой на 780 000 рублей. Его сразу же забрал проезжавший мимо водитель. Он уже задержан. Теперь ему грозит до 6 дет лишения свободы.