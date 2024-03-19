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Телеграм взял курс на ускоренное развитие за счет облигаций

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров сообщил, что выпустил облигации на 300 млн долларов, чтобы гарантировать, что Telegram сможет продолжать расширяться ускоренными темпами.

Дуров пояснил у себя в Телеграм, что подписка на это предложение облигаций была превышена, и что его команда рада иметь в качестве участников глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией.

Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю нашей компании.— отметил Дуров.

Основатель приложения указывает на возросший спрос на облигации Телеграма: это «показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит нашу позицию как независимой платформы, способной бросить вызов «Голиафам» нашей отрасли.»

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