На сдачу декларации УСН компаниями осталось меньше недели

УФНС по Московской области напомнило (актуально для всей России), что налоговую декларацию по УСН за 2023 год необходимо сдать по обновленной форме.

В приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, которым утверждены форма, формат и порядок заполнения главного отчёта по упрощенной системе налогообложения, внесен ряд технических изменений.

В декларации на бумажном носителе изменены штрих-коды на страницах. В порядке заполнения (в бумажном и электронном виде) поправили даты уплаты налога по УСН и его авансов в разделах 1.1 и 1.2. Это сделано в связи с изменением срока уплаты налога по УСН при переходе на единый налоговый платеж.

Как заполнить декларацию по УСН за 2023 год с объектом «доходы» на примере, разобрали здесь, а с объектом «доходы минус расходы» — здесь.

Подать декларацию УСН компании должны не позже 25 марта 2024 года, а ИП на месяц позже — не позднее 25 апреля. Если утратили право применять упрощенку, решили перейти на другую систему налогообложения или закрыли бизнес, сдать декларацию УСН нужно до 25 числа следующего месяца.

Налоговики напомнили, что заполненная по недействующей форме декларация считается непредставленной!