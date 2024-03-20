На сдачу декларации УСН компаниями осталось меньше недели

В приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, которым утверждены форма, формат и порядок заполнения главного отчёта по упрощенной системе налогообложения, внесен ряд технических изменений.
В декларации на бумажном носителе изменены штрих-коды на страницах. В порядке заполнения (в бумажном и электронном виде) поправили даты уплаты налога по УСН и его авансов в разделах 1.1 и 1.2. Это сделано в связи с изменением срока уплаты налога по УСН при переходе на единый налоговый платеж.
Как заполнить декларацию по УСН за 2023 год с объектом «доходы» на примере, разобрали здесь, а с объектом «доходы минус расходы» — здесь.
Подать декларацию УСН компании должны не позже 25 марта 2024 года, а ИП на месяц позже — не позднее 25 апреля. Если утратили право применять упрощенку, решили перейти на другую систему налогообложения или закрыли бизнес, сдать декларацию УСН нужно до 25 числа следующего месяца.
Налоговики напомнили, что заполненная по недействующей форме декларация считается непредставленной!
Как рассчитывать и платить налоги на упрощенке и какие преимущества дает спецрежим, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
Вы можете купить курс по специальной цене за 7600 рублей вместо 28 600 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию