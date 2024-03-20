ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

Согласно Указанию ЦБ № 6657-У, организатор торговли принимает решение о заключении договора листинга акций экономически значимой организации и включении ее акций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в т. ч. в котировальный список, без соблюдения требований нормативных актов Банка России и правил листинга.

Сама организация не позднее 6 месяцев со дня начала торгов акциями обязана выполнить указанные требования, в том числе привести свои учредительные документы в соответствие с правилами, установленными для АО, а также зарегистрировать проспект ценных бумаг.

Первичным основанием определения дня начала торгов акциями экономически значимой организации выступает ее предложение, направленное организатору торговли одновременно с заявлением.