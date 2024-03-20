Ценные бумаги

ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

Согласно Указанию ЦБ № 6657-У, организатор торговли принимает решение о заключении договора листинга акций экономически значимой организации и включении ее акций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в т. ч. в котировальный список, без соблюдения требований нормативных актов Банка России и правил листинга.

Сама организация не позднее 6 месяцев со дня начала торгов акциями обязана выполнить указанные требования, в том числе привести свои учредительные документы в соответствие с правилами, установленными для АО, а также зарегистрировать проспект ценных бумаг.

Первичным основанием определения дня начала торгов акциями экономически значимой организации выступает ее предложение, направленное организатору торговли одновременно с заявлением.

Начать дискуссию

Ценные бумаги

ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Олег Ваганов
Налоговые проверки

Процессуальные нарушения при рассмотрении материалов налоговой проверки. Обзор судебной практики

Рассмотрим в разрезе судебной практики нарушения фискальных органов, которые прямо не предусмотрены пунктом 14  статьи 101 НК, но регулярно встречаются  в ходе проводимых ими проверок.

6
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают сотрудникам повышение квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

164

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Реклама

За спам-рекламу компании заплатят штраф до 1 млн рублей

Власти увеличат размер наказания за рекламные звонки, спам в смс-сообщениях и навязчивую рекламу по электронной почте без согласия получателей.

19
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
33
Законопроекты

Правительство повысит порог ущерба по экономическим преступлениям

Госдума в третьем чтении пересмотрит законопроект об увеличении сумм крупного и особо крупного ущерба по уголовным статьям.

31

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Больничные

Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс

Если работы для вас выполняли исполнители по договорам ГПХ, то не удивляйтесь, что они могут принести больничный лист или обратиться за пособием по уходу за ребенком. Потому что кроме удержания НДФЛ заказчики работ обязаны начислять и уплачивать страховые взносы.

Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс
20
Отчетность

Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2024 года

Ежеквартальная отчетность сдается в ИФНС, Соцфонд и Росстат. Самый большой объем отчетности сдают компании на ОСНО, которым нужно составить налоговые декларации. Для малого бизнеса квартальная отчетность увеличится на две формы в налоговую и одну — в СФР.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
19
Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

216
Обзоры для бухгалтера

Налоговики с Минфином взялись за НДФЛ и интернет-торговлю: бухгалтеры, готовьтесь. 📢«Ночной бухгалтер» № 1645

Минфин: бухгалтеры, вы слишком скучно живете, поэтому теперь мы будем усиленно проверять бизнес на предмет схем по НДФЛ и еще интернет-торговлю прижмем, а то у них там тоже оптимизация экономией погоняет. Такие дела.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
58
КоАП РФ

Введут штраф на руководителя за невыполнение обязанностей по теробороне

В Госдуму поступил правительственный законопроект о штрафе за невыполнение мероприятий по территориальной обороне.

2
100
Маркетплейсы

Как автоматизировать продажи на маркетплейсах

Когда бизнес на маркетплейсах растет, можно нанимать все больше и больше сотрудников, а можно задуматься об автоматизации. Рассказываем, что это такое и как Ozon помогает автоматизировать продажи быстро и бесплатно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16

Разборы законов

1 211
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ПрощеБизнес
Охрана труда

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!

Ни для кого не секрет, что современный бизнес несет большую нагрузку по исполнению обязательных требований законодательства, причем сразу во многих сферах: налоговое и трудовое законодательство, охрана труда и пожарная безопасность, экология, промышленная безопасность и это далеко не конечный список.

Напрягает отсутствие охраны труда в компании? Выход есть!
32
Экономические преступления

Незаконный возврат налога хотят признать хищением

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

73
Информационные технологии

Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского

Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.

Иллюстрация: Алексей Киселев
40
Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти работу

Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с  чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
43
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
47
Налоговые проверки

Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки

Правительство собирается распространить мораторий на плановые налоговые проверки на образовательные учреждения.

52

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Уведомление по ЕНП

КУБ дня. Про звонки из ФНС

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про звонки из ФНС
3
86

Интересные материалы

Банки

Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям

Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.

92