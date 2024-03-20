⚡️Итоги дня: из банка по-тихому вынесли больше 1 млрд рублей, наружная реклама набирает обороты, Япония впервые за 17 лет пересмотрела ключевую ставку

Как автоматизировать продажи на маркетплейсах

Когда бизнес на маркетплейсах растет, можно нанимать все больше и больше сотрудников, а можно задуматься об автоматизации. Рассказываем, что это такое и как Ozon помогает автоматизировать продажи быстро и бесплатно.