⚡️Итоги дня: из банка по-тихому вынесли больше 1 млрд рублей, наружная реклама набирает обороты, Япония впервые за 17 лет пересмотрела ключевую ставку

Собрали интересные новости за 19 марта в кратком дайджесте:
Грабитель вынес из банка в Санкт-Петербурге деньги и драгоценности на общую сумму больше 1 млрд рублей. Преступник не угрожал оружием и не требовал отдать средства, он воровал деньги из помещения, которое, казалось бы, должно быть максимально защищенным.
Центробанк Японии впервые с 2007 года отказался от ключевой ставки минус 0,1%. Теперь краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых.
На Госуслугах можно заполнить заявление для зачисления ребенка в первый класс. Портал предлагает заполнить форму, а сам документ нужно подать в выбранную школу до 30 июня.
За 10 лет потребление шоколадных изделий в России выросло на 30%, до почти 6 кг на человека.
«АвтоВАЗ» запатентовал логотип электрической версии Lada Largus.
Оборот рынка наружной рекламы в России по итогам 2023 года превысил 48 млрд рублей. Это на 45% больше результатов 2022 года.
Nvidia создала сверхмощный процессор Blackwell для искусственного интеллекта. Он дает в 2 раза больше мощностей для обучения моделей ИИ по сравнению с нынешним поколением процессоров и в 5 раз увеличивает скорость, с которой нейросети могут отвечать на запросы пользователей.
«Черноголовка» завершила сделку по покупке российского бизнеса детского питания американской Kraft Heinz.
Первый автомобиль Xiaomi теперь можно заказать в России. Дилеры просят за электрокар SU7 6,35 млн рублей.
Ученые обнаружили еще один неприятный побочный эффект от длительного нахождения в невесомости — головные боли и мигрени. Также известно, что пребывание в космосе разрушает кости, мышцы и может негативно воздействовать на мозг.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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