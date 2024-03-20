👨‍🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет. А если надо, то когда и как.

Вебинар пройдет уже сегодня в 15:00 мск — успейте принять участие!

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России

На вебинаре разберем:

Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».

Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.

Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.

Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.

Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.

Ждем вас на вебинаре сегодня, 20 марта, в 15:00 мск!