👨‍🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет. А если надо, то когда и как.
Вебинар пройдет уже сегодня в 15:00 мск — успейте принять участие!
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России
На вебинаре разберем:
Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».
Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.
Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.
Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.
Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.
Ждем вас на вебинаре сегодня, 20 марта, в 15:00 мск!
Начать дискуссию