Вебинары для бухгалтеров

👨‍🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.
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Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет. А если надо, то когда и как.

Вебинар пройдет уже сегодня в 15:00 мск — успейте принять участие!

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России

На вебинаре разберем:

  • Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».

  • Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.

  • Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.

  • Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.

Ждем вас на вебинаре сегодня, 20 марта, в 15:00 мск!

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НДФЛ

Стало известно, где больше всех платят НДФЛ по повышенной ставке НДФЛ 15%

Бюджет получил 159,4 млрд рублей. Эту сумму налогов в 2023 году заплатили жители страны, которые за год заработали больше 5 млрд рублей. Больше всего повышенная ставка НДФЛ затронула жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталья Горячая
Самозанятые

Самозанятая среда. Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту

Закон не запрещает самозанятому получать денежные средства на свою личную банковскую карту. Однако что делать, если родственник перевел деньги , скажем, в качестве подарка на день рождения? Или самозанятый оплатил ужин с друзьями своей картой, а те ему накидали свою долю?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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МКПЦ
Ведение бизнеса

Как новому руководителю госучреждения не отвечать за ошибки прошлого

Смена директора всегда стресс для работников, даже если прежний руководитель держал коллектив в ежовых рукавицах. Для самого руководителя новое рабочее место — это прежде всего новые хлопоты.

Как новому руководителю госучреждения не отвечать за ошибки прошлого
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Екатерина Макаренко
Налоги, взносы, пошлины

О введении прогрессивного налогообложения в России. Влияние на малый и средний бизнес

Введение прогрессивного налогообложения в Российской Федерации может стать значимым изменением в экономической политике страны.

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Вебинары для бухгалтеров

👨‍🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

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igotosochi
Инвестиции

IPO Европлан: первый взгляд

Европлан объявил об IPO на Мосбирже в конце марта. Эта компания мне всегда была интересна, ждал с нетерпением, и вот оно скоро свершится. Посмотрим, что это за компания, чем хороша, а также оценим её показатели.

IPO Европлан: первый взгляд
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Для банков Крыма возродят систему —альтернативу SWIFT

Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.

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Ирина Клишковская
Мошенничество

Налоговое мошенничество: новый взгляд на старые схемы

С каждым годом экономический ландшафт России усложняется, открывая новые возможности и, к сожалению, уязвимости для незаконной деятельности. Одной из таких уязвимостей является незаконный возврат налога, который в последнее время привлекает все больше внимания со стороны законодателей.

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Елена Балаклицкая
Уведомление по ЕНП

Бухгалтерский ликбез: что такое уведомление по ЕНП и кому его сдавать

Расскажу сегодня про уведомление. По нему тааак много вопросов, хотя уже вроде больше года его используем. Ну ладно, не все отправляли уведомление в 2023 году, а вот в 2024 году пришлось на них перейти всем. Для тех, кто еще так и не понял, что это за зверь такой (а это, как минимум, огромное количество ИП без сотрудников) этот ликбез.

Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру
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Транспортный налог

Транспортный налог снова хотят отменить и заменить его повышенными акцизами на топливо

Чтобы бюджет не остался без доходов, транспортный налог предлагают заменить повышенными акцизами от продажи топлива.

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Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации. Но есть ограничения

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

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Банкротство юридических лиц

Налоговики банкротят структуру менеджеров РАЭК

У ФНС появились претензии к компании «Рунет медиа холдинг», которая принадлежит менеджерам Российской ассоциации электронных коммуникаций. Руководители собираются погасить долги и избежать банкротства.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Законопроекты

В сетевых магазинах будут «российские полки», но не все ведомства за это

Законопроект о «российской полке» внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Пока что все ведомства поддержали идею. Против высказалась только ФАС. Служба считает, что это приведет к росту цен для потребителей.

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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: из банка по-тихому вынесли больше 1 млрд рублей, наружная реклама набирает обороты, Япония впервые за 17 лет пересмотрела ключевую ставку

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК + мнение эксперта

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.

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КоАП РФ

Подрядчики попали на 16 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по нацпроектам

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на всесторонний надзор за реализацией национальных проектов. Только за период с февраля по март 2024 выявлено более 3000 нарушений, для устранения которых внесено свыше 2000 актов реагирования.

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Ценные бумаги

ЦБ утвердил правила установления дня начала торгов акциями экономически значимой организации

С 26 марта 2024 года Указание Банка России от 09.01.2024 № 6657-У регулирует порядок определения дня начала торгов акциями экономически значимой компании.

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Олег Ваганов
Налоговые проверки

Процессуальные нарушения при рассмотрении материалов налоговой проверки. Обзор судебной практики

Рассмотрим в разрезе судебной практики нарушения фискальных органов, которые прямо не предусмотрены пунктом 14  статьи 101 НК, но регулярно встречаются  в ходе проводимых ими проверок.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

47% работодателей оплачивают сотрудникам повышение квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

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